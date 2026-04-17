Tunisie | Le beau temps s’installe progressivement

Le temps devrait s’améliorer progressivement sur l’ensemble de la Tunisie à partir de ce vendredi 17 avril 2026, après les fluctuations des derniers jours, marquées par d’importantes précipitations, notamment dans le nord.

La carte publiée par l’Institut national de météorologie indique une diminution de la couverture nuageuse et l’apparition d’éclaircies dans la plupart des régions, en particulier dans le centre et le sud.

Une hausse progressive des températures est également prévue, oscillant entre 17 et 22 degrés Celsius dans la majeure partie du pays, pour atteindre environ 22 degrés Celsius dans le sud-ouest en fin de matinée.

L’après-midi, les températures varieront entre 21 degrés Celsius dans l’extrême nord et 26 degrés Celsius dans le sud-ouest, pour atteindre environ 27 degrés Celsius à Tozeur.

I. B.