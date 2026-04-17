Comment le streaming a transformé notre façon de regarder la télé

Il y a encore dix ans, toute la famille se retrouvait devant le JT de 20h. Pas par choix particulier – par habitude, par défaut. Aujourd’hui, ce rituel a presque disparu. Les jeunes de 15 à 34 ans regardent en moyenne moins d’une heure de télévision traditionnelle par jour en France, contre plus de trois heures pour les plus de 50 ans. L’écart parle de lui-même. Et ces statistiques sont valables pour la plupart des pays.

Ce n’est pas que le contenu est devenu mauvais. C’est que le rapport au temps a changé. On ne veut plus attendre mercredi soir pour voir l’épisode suivant. On veut tout, maintenant, dans l’ordre qu’on choisit.

Ce que le streaming a vraiment changé

Le glissement s’est fait progressivement, sans qu’on s’en rende vraiment compte. Netflix est arrivé en France en 2014. Disney+ en 2020. Entre-temps, YouTube avait déjà reconfiguré les usages, notamment chez les moins de 25 ans, pour qui la plateforme est devenue une télé à part entière.

Quelques changements concrets qui illustrent cette bascule:

Le binge-watching est devenu une norme sociale. « T’as vu la série? » sous-entend souvent qu’on l’a terminée en un week-end

est devenu une norme sociale. « T’as vu la série? » sous-entend souvent qu’on l’a terminée en un week-end L’heure de diffusion ne structure plus les soirées. On lance un épisode à 23h comme à 15h

ne structure plus les soirées. On lance un épisode à 23h comme à 15h Le deuxième écran est permanent. Téléphone en main pendant un film, c’est la majorité des spectateurs aujourd’hui

est permanent. Téléphone en main pendant un film, c’est la majorité des spectateurs aujourd’hui Les abonnements multiples. En 2024, un foyer français possède en moyenne 2,3 abonnements streaming actifs

Les comportements au Maroc suivent la même logique

Au Maroc, la transition est encore plus marquée. La télévision hertzienne reste présente, mais les plateformes numériques gagnent du terrain chaque année. La 4G est largement déployée, les smartphones sont omniprésents, et les contenus en arabe dialectal ou en darija circulent massivement sur YouTube et TikTok. Des services numériques dont 1mlnbet.com fait partie des plateformes utilisées pour suivre l’actualité sportive en direct illustrent clairement cet intérêt croissant pour le contenu en temps réel.

Le football, en particulier, a accéléré cette transition. Suivre un match en streaming depuis son téléphone, dans un taxi ou un café, c’est devenu banal. La télé du salon n’est plus le seul point d’entrée.

Vers quoi on se dirige?

La prochaine étape, c’est probablement la personnalisation totale. Les algorithmes de recommandation sont déjà très puissants. Ils orientent plus de 80 % des choix de visionnage sur Netflix. Demain, les contenus pourraient être générés ou adaptés en fonction du profil de chaque spectateur.

Ce qui est certain: on ne reviendra pas en arrière. La télé telle qu’on la connaissait (grille fixe, prime time, attente) appartient déjà à une autre époque.