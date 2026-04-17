Tunisie | La météo pour cette nuit

Durant cette nuit, l’ambiance générale sera marquée par des nuages passagers qui traverseront la majorité des régions du pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin, la même source annonce, par ailleurs, des vents qui souffleront fort, voire très fort près des côtes, restant toutefois faible à modéré à l’intérieur du pays.

​La prudence est de mise pour les activités maritimes : Si la mer sera simplement ondulée dans le golfe de Gabès, elle se montrera beaucoup plus agitée, voire localement très agitée, sur le reste des côtes tunisiennes, prévient encore l’INM.

Pour les températures, l’Institut annonce fraîcheur à 10°C sur les hauts plateaux de l’Ouest et des nocturnes variant 17 et 22°C dans le reste du pays, avec des pointes locales pouvant atteindre 24°C dans le ​sud-Ouest.

Y. N.