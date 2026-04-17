Tunisie-Suisse | 70 ans de fructueuses relations bilatérales (Photos)

L’Ambassade de Suisse en Tunisie a officiellement lancé hier à la Résidence les célébrations du 70ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Suisse — Une histoire riche de dialogue, de coopération et de liens profondément humains, depuis 1956.

A cette occasion, l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie M. Josef Renggli a eu l’honneur de recevoir à sa résidence le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger M. Mohamed Ali Nafti, aux côtés de personnalités diplomatiques, culturelles, académiques et médiatiques venues célébrer ensemble cette amitié de longue date.

Cela a été l’occasion de présenter le superbe livre nouvellement édité « Présence(s) suisse(s) – Les destinées helvètes en Tunisie », sous la forme d’une discussion entre son auteur Adnen el Ghali et le journaliste Hatem Bourial.

L’historien, architecte et urbaniste tunisien Adnen el Ghali y retrace les grandes étapes de la relation bilatérale, l’histoire de la Résidence de suisse, et met à l’honneur des figures suisses (artistes, médecins, ingénieurs agronomes et hôteliers) qui ont marqué l’histoire tunisienne et s’en sont imprégnées en retour— parmi elles : Le Corbusier, Paul Klee, Louis Moilliet, Frédéric Boissonnas, Alberto Giacometti, Isabelle Eberhardt, Henri Dunant et Auguste Cuénod. Une version digitale du livre sera disponible dans les prochains mois.

Tout au long de l’année, des expositions, conférences, projections et rencontres artistiques seront organisées à travers la Tunisie pour illustrer la vitalité de ce partenariat unique. 70 ans, c’est parti !

Communiqué