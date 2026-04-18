Avant-première à Marseille du film tunisien ‘‘Le 13e Round’’

Après Tunis, Paris et Nice, le long-métrage tunisien ‘‘Le 13e Round’’ poursuit sa carrière internationale avec une avant-première programmée le vendredi 24 avril à 19h30 au Pathé Marseille – Plan de Campagne, en présence de son réalisateur, Mohamed Ali Nahdi.

Le film s’inscrit dans une veine sociale marquée et met en scène Kamel, ancien champion africain de boxe reconverti en maçon, dont la trajectoire bascule lorsque son fils est diagnostiqué d’une tumeur.

À travers ce récit, le réalisateur explore les fragilités d’une cellule familiale confrontée à la maladie, tout en dressant le portrait d’une Tunisie post-révolution aux prises avec des déséquilibres structurels persistants, notamment dans le secteur de la santé publique.

Porté par une narration sobre et une approche réaliste, ‘‘Le 13e Round’’ met en lumière les tensions entre résilience individuelle et contraintes systémiques. Le parcours de Kamel, entre colère contenue et impuissance, devient ainsi le révélateur d’un malaise plus large, ancré dans les transformations sociales et économiques du pays.

Le film, où les principaux rôles sont campés par Afef Ben Mahmoud, Helmi Dridi et Hedi Ben Jabouria, a déjà bénéficié d’une visibilité notable dans plusieurs festivals internationaux. Il a notamment été sélectionné au Festival international du film Black Nights de Tallinn, distingué au Festival international du film Fajr où il a obtenu le prix du meilleur film dans la section Future Frame, et récompensé au Festival international du film du Caire pour la meilleure interprétation féminine.

Cette avant-première à Marseille s’inscrit dans une stratégie de diffusion visant à toucher un public élargi, notamment au sein des diasporas maghrébines, tout en consolidant la présence du cinéma tunisien sur la scène internationale.

Djamal Guettala