Eau potable | Perturbations les 21 & 22 avril : Les zones concernées

​La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations dans la distribution de l’eau potable les 21 et 22 avril 2026.

Ces perturbations attendues à partir du mardi 21 avril 2026 à minuit seront causées par des travaux de raccordement de la station de dessalement de l’eau de mer de Sousse au canal des adductions des eaux du Nord, explique la Sonede dans son communiqué.

Les zones concernés sont situées dans les gouvernorats de Mahdia et de Monastir, comme suit :

Mahdia : les délégations de Mahdia, Rejich, Ksour Essef et Sidi Alouane.

Monastir : les délégations de Monastir, Sahline et Bembla (à l’exception Menzel Ennour), Jemmel( à l’exception Menezl Kamel,Bir Eltaieb, El Hdadra), Moknine, Ksar Hellal, Téboulba, Bekalta, Sayada, Lamta, Bouhjar, Ksibet El Médiouni, Zéramdine (à l’exception Menzel Hayet, Mzaougha, Mlichette).

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement, à partir de jeudi, 23 avril 2026, après l’achèvement des travaux, indique encore la Sonede.

Y. N.