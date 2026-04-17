Lait stérilisé |Point sur les quantités actuellement commercialisées en Tunisie

​Après des alertes concernant un changement de goût suspect, le président de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), Mohamed Rebhi, a tenu à rassurer les consommateurs tunisiens ce vendredi.

​L’alerte avait été donnée suite à plusieurs plaintes de consommateurs signalant une altération du goût et de l’odeur de certains packs de lait demi-écrémé. En réaction, l’INSSPA a procédé au retrait immédiat et préventif des lots concernés.

​Selon Mohamed Rabhi, cité ce vendredi 17 avril 2026 par l’agence Tap, les investigations ont permis de cibler précisément les produits problématiques et il s’agit des lots produits les 1er et 2 avril avec une non-conformité au niveau des caractéristiques sensorielles (le goût), et non une toxicité sanitaire.

​«Toutes les quantités suspectes ont été retirées ou leur distribution a été suspendue. et les quantités de lait stérilisé actuellement commercialisées sur le marché tunisien sont totalement sûres et propres à la consommation », a affirmé le responsable

Et d’ajouter, que l’entreprise productrice, qui a collaboré étroitement avec l’Instance, a fourni les documents prouvant l’efficacité de son système d’autocontrôle et de gestion de la qualité. Selon les analyses effectuées par l’industriel, ce changement de goût inhabituel serait dû à la qualité du fourrage (alimentation animale) consommé par le bétail, et non à un défaut dans le processus de stérilisation ou de conditionnement.

La même source rappelle que, dès le signalement, les équipes de l’INSSPA se sont rendues dans les unités de production pour inspecter chaque étape de la chaîne, à savoir, l’approvisionnement en matières premières, le processus de fabrication et d’emballage et les conditions de stockage et de distribution.

Mohamed Rebhi a par ailleurs réaffirmé l’engagement de l’Instance à poursuivre ses interventions de contrôle rigoureuses afin de garantir la sécurité alimentaire et de protéger la santé des citoyens contre toute défaillance technique ou sanitaire.

Y. N.