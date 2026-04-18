Ligue des Champions | L’Espérance espère renverser la vapeur  

En Ligue des Champions de la CAF, les Mamelodi Sundowns accueilleront l’Espérance de Tunis, ce samedi 18 avril 2026, à 14 heures, à Loftus Versfeld, à Pretoria, pour le match retour de la demi-finale de Ligue des champions de la CAF. Ils tenteront de défendre leur avantage de 1-0 acquis grâce à un but de Brayan León à Radès, dimanche dernier. D’autant que la règle des buts à l’extérieur joue en leur faveur. Mais ils savent qu’ils vont faire face à un club tunisois déterminé à renverser la vapeur et qui ne manque pas d’atouts pour y arriver.

Latif Belhedi

Pour Sundowns, ces deux derniers mois ont été marqués par un redressement spectaculaire sous la houlette de Miguel Cardoso, dont le remplacement par Pitso Mosimane, l’artisan du premier sacre des Sundowns en Ligue des champions, était largement pressenti en milieu de saison.

«Nous ne prenons rien pour acquis. À Pretoria, l’attitude doit être encore plus forte : encore plus d’engagement, encore plus de rigueur tactique et encore plus de contrôle du match. Jouer pour gagner, car quand on ne joue pas pour gagner, on souffre, et c’est la seule façon de jouer que cette équipe sait faire», a déclaré le Portugais, qui a de bonnes raisons de craindre une réaction de l’Espérance. Et pour cause: il est bien placé pour connaître la détermination des Espérantistes à chaque fois qu’ils sont dos au mur. N’ont-ils pas battu Sundowns il y a deux ans à Pretoria même et ils étaient, à l’époque, sous sa conduite ?

Pour le match retour, Soundowns sera pivée de Grant Kekana, suspendu suite à son carton rouge reçu à la 84e minute du match aller pour un tacle dangereux sur Florian Danho. C’est un coup dur, car Kekana et Keanu Cupido étaient indispensables au cœur de la défense de l’équipe sud-africaine. Cardoso sera toutefois ravi de retrouver Aubrey Modiba, de retour de suspension au poste d’arrière gauche, après la prestation mitigée de Divine Lunga qui l’a remplacé.

L’Espérance, pour sa part, va devoir reconduire l’effectif du match aller en changeant de plan de jeu et de placement de certains joueurs en attaque, le but étant de jouer équilibrée pour ne pas encaisser de but et de presser l’adversaire au milieu de terrain dans l’espoir de mener des contre-attaques grâce à la vitesse et à la force physique de son attaquant Florian Danho, qui avait déjà beaucoup pesé sur la défense sud-africaine il y a une semaine.

Les protégés du coach Patrice Beaumelle doivent surtout éviter de s’enflammer, de jouer juste et de faire preuve de patience, en attendant la moindre erreur de l’adversaire pour marquer. Le Français semble avoir bien préparé son équipe sur le plan mental, qui sera déterminant cet après-midi. Ses déclarations le laissent penser: «Je me souviens qu’il y a un mois, nous sommes allés au Caire et l’Espérance n’avait jamais battu Al Ahly au Caire dans l’histoire, et nous l’avons fait, nous avons marqué trois buts. Évidemment, tout est possible dans le football», a-t-il lancé lors de la conférence de presse d’avant-match aux journalistes qui mettaient en avant les statistiques des deux équipes. Et d’ajouter : «Ce ne sont que des statistiques, et les statistiques sont faites pour être changées. Bien sûr, c’est un indicateur qu’ils sont très performants et qu’ils excellent dans cette compétition», a-t-il cependant admis.

Espérons qu’il a de bonnes idées pour réussir à dérégler la machine trop bien huilée des Sud-africains.