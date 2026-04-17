Tunisie | Les avocats d’Abir Moussi craignent pour sa sécurité en prison

Le comité de défense de la présidente du Parti constitutionnel libre (PDL) appelle à la plus grande vigilance pour assurer sa sécurité en prison, «suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle des individus se présentant comme des partisans du pouvoir ont délibérément proféré des injures, des calomnies et des insultes à l’encontre de Mme Abir Moussi et de ses soutiens, tout en évoquant des scénarios possibles pour son élimination physique dans les prisons tunisiennes».

Cet avertissement a été lancé dans un communiqué publié hier, jeudi 16 avril 2026, et cité par Diwan FM, où ledit comité de défense affirme que les déclarations susmentionnées «s’inscrivent dans le cadre d’une politique systématique menée par un groupe actif sur les réseaux sociaux», et appelle à ce que les mesures légales nécessaires soient prises pour lever le voile sur les actes délictueux commis par ces groupes en ligne au nom des autorités, les démasquer et mettre fin aux graves atteintes dont est victime Abir Moussi.

Le comité de défense d’Abir Moussi a démenti la fausse information qui circulait ces dernières heures concernant une demande de libération immédiate déposée par sa famille auprès de la Présidence de la république et du ministère de la Justice. «Cette information est totalement infondée», assure-t-il.

Rappelons que Mme Moussi est incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et condamnée dans plusieurs affaires à caractère politique. Elle est incarcérée à la prison de Bulla Regia, à Jendouba.

I. B.