Tunisie | Les anciens bâtonniers solidaires avec Me Chawki Tabib

Le Conseil des anciens bâtonniers s’est réuni le jeudi 16 avril 2026, à l’invitation du doyen Boubaker Bethabet, pour discuter de l’émission d’un mandat d’arrêt contre l’ancien bâtonnier Chawki Tabib sans qu’il ait été interrogé, ni que les éléments de l’enquête lui aient été présentés, rapporte Diwan FM.

Les anciens bâtonniers ont condamné ce qu’ils ont considéré comme une violation des procédures judiciaires les plus élémentaires et la facilité avec laquelle on a délivré ce mandat d’arrêt, qu’ils ont jugé injustifié.

Selon un communiqué du Conseil de l’ordre des avocats, les anciens bâtonniers ont affirmé que la présomption d’innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable sont des principes constitutionnels garantis par l’État à tous les justiciables par un système judiciaire libre, impartial et indépendant.

Ils ont condamné ce qu’ils considèrent comme la facilité avec laquelle les diverses instances judiciaires portent atteinte aux libertés individuelles par la délivrance de mandats de dépôt sans fondement légal, tout en affirmant leur solidarité avec l’ancien bâtonnier Chawki Tabib et leur soutien à toutes mesures légales et formes de protestation qui seront décidées par le bâtonnier et le Conseil national de l’ordre des avocats.

Les anciens bâtonniers ont appelé tous les avocats à se rassembler autour de leurs ordres respectifs dans un esprit de solidarité afin de garantir l’unité et l’indépendance de leur profession.

Chawki Tabib, ancien bâtonnier des avocats (2012-2013) et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc, 2016-2020) est poursuivi dans une affaire portant sur des allégations de malversations commises durant son mandat à la tête de cette instance.

I. B.