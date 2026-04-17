Affaire Soumoud | Sana Msahli libérée, Wael Naouar maintenu en détention

​À l’issue d’une séance d’interrogatoire tenue aujourd’hui au sein du Pôle judiciaire économique et financier, le juge d’instruction a rendu ses décisions concernant les activistes Wael Naouar et Sana Msahli, poursuivis dans le cadre d’une affaire en cours.

Le juge d’instruction a décidé de maintenir l’effet du mandat de dépôt à l’encontre de Wael Naouar, qui reste donc en détention provisoire pour la suite de l’enquête.

Quant à ​Sana Msahli, elle a fait l’objet d’une décision de mise en liberté et elle devrait quitter son lieu de détention sous peu, indique le collectif Al-Soumoud en Tunisie.

Y. N.