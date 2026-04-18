Décès de Lassaad Ouertani, délégué de Sfax-ouest

Le délégué de Sfax-ouest, Lassaad Ouertani, est décédé à l’aube de ce samedi 18 avril 2026, annonce avec douleur le gouvernorat de la région.

Selon les premières informations relayés par ses proches et collègues, Lassaad Ouertani aurait été victime d’une attaque cardiaque à son domicile, qui lui a été fatale.

Plusieurs messages lui rendant hommage ont été publiés sur les réseau sociaux, notamment par des responsables locaux et régionaux, ainsi que des députés qui ont exprimé leur douleur en déplorant « la disparition d’un homme intègre, engagé pour les droits et la justice et qui a beaucoup fait pour les locaux ».

Un dernier hommage lui a été rendu à Lassaad Ouertani au siège du gouvernorat avant qu’il soit accompagné à sa dernière demeure.

Y. N.