Météo-Tunisie | Vers une douceur nocturne cette nuit

Les conditions météorologiques pour cette nuit s’annoncent globalement paisibles sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

La soirée sera marquée par un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays. Toutefois, la prudence est de mise pour les automobilistes circulant dans les régions de l’Ouest, où des bancs de brouillard local pourraient faire leur apparition en fin de nuit.

Durant cette nuit, les vents restent faible à modéré à l’intérieur des terres mais souffleront avec une intensité relativement forte près des côtes, où la mer deviendra progressivement agitée au fil des heures.

Quant aux températures, elles vont varier entre 11°C et 16°C au nord et dans le Sahel et entre 17°C et 22°C dans le reste du pays, avec toutefois une fraîcheur plus marquée sur les hauteurs ouest avec environ 9°C.

Y. N.