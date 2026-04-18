Tunis | « A la découverte de la lune » à la Cité des sciences

La Cité des sciences à Tunis (CST) organise, le samedi 25 avril 2026 à partir de 19h30, une soirée astronomique placée sous le thème «A la découverte de la lune».

Cet évènement vise à mettre en lumière les avancées récentes de l’exploration spatiale et prévoit une conférence « Exploration de la Lune : Projet Artémis 2 » avec une intervention captivante consacrée aux avancées récentes de l’exploration lunaire et aux objectifs de la mission Artémis II.

Les organisateurs annoncent également des séances d’observation à l’aide de télescopes permettront au public d’admirer la Lune ainsi que la planète géante Jupiter et ses principaux satellites, pour une immersion au cœur du ciel nocturne.

Cette soirée promet une expérience unique mêlant science, découverte et émerveillement, offrant aux participants l’occasion d’explorer les merveilles du ciel et d’apprécier la beauté spectaculaire des astres visibles.

Entrée libre et gratuite