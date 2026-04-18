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Tunis | Fin de cavale pour un délinquant visé par 9 avis de recherche

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18 avril 202618 avril 2026
Tunis | Fin de cavale pour un délinquant visé par 9 avis de recherche

Les unités de la brigade de la police judiciaire de Tunis-Médina sont parvenues à arrêter un délinquant en fuite, visé par 9 mandats de recherche.

Classé comme « dangereux », il faisait l’objet de neuf mandats de recherche émis par différentes unités de sécurité et autorités judiciaires, notamment pour violence aggravée et tentative de meurtre à l’aide d’une arme blanche, indique Mosaïque FM, citant une source ce samedi 18 avril 2026.

Également poursuivi pour constitution d’une bande organisée (entente criminelle) visant à porter atteinte aux biens et aux personnes, il a été placé en détention dès son arrestation et ce sur ordre du Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis.

Y. N.

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