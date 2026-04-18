L’Orchestre symphonique tunisien présente « La symphonie des nations »

Le théâtre de l’Opéra de Tunis est heureux de vous convier à un concert de l’Orchestre symphonique tunisien, sous la direction de Shady Garfi, avec au programme, des œuvres symphoniques représentatives du courant de compositeurs nationaliste. Et ce, le mercredi 22 avril 2026 à 19h30 Théâtre des Régions Cité de la Culture Chedly Klibi.

Dans une montée en puissance de ses prestations mensuelles, l’orchestre symphonique tunisien se propose de faire découvrir à son public de mélomanes une dimension quelque peu méconnue de la musique symphonique. À cet effet, il l’invite à un voyage sonore puissant, porté par des œuvres emblématiques et une palette orchestrale accompagnée par le jeu du soliste Bassem Makni au piano et enrichie par des musiciens invités internationaux.

Le concert s’inscrit dans un courant sensible à l’identité musicale nationale, un mouvement né au XIXe siècle en Europe, où les compositeurs cherchent à affirmer la culture de leur pays à travers la musique. Face à la domination des grandes traditions européennes de l’époque, ils puisent dans les mélodies populaires, les rythmes traditionnels, les paysages et l’histoire nationale pour créer une musique profondément enracinée dans leur terre.

Un programme qui met en lumière une musique qui ne se contente pas d’être belle : elle raconte un peuple, un territoire, une mémoire collective. Chaque œuvre devient une carte sonore, une identité en mouvement.

Piotr Ilitch Tchaïkovski, bien que formé à l’occidentale, insuffle dans son célèbre concerto une sensibilité russe marquée, entre lyrisme intense et élans populaires. Concerto pour piano et orchestre N1 : une fresque romantique où virtuosité et lyrisme se rencontrent.

Jean Sibelius incarne presque à lui seul l’âme de la Finlande. Finlandia devient ainsi un symbole de résistance et d’émancipation face à la domination russe, un hymne puissant à la liberté, porté par une montée orchestrale saisissante.

Alexandre Borodine – Dans les steppes de l’Asie centrale, Borodine exprime une évocation poétique et envoûtante des paysages et cultures d’Orient.

Mikhaïl Ippolitov-Ivanov – explore, dans Caucasian Sketches n°1, les sonorités du Caucase, intégrant des thèmes et couleurs inspirés des musiques locales pour créer un exotisme authentique à travers des couleurs éclatantes, des rythmes exotiques et un souffle épique.

Avec ce concert, le public est convié à une soirée où chaque œuvre raconte une identité, une terre, une émotion — portée par la richesse des timbres et la puissance expressive de l’orchestre, soit autant d’éléments qui révèlent l’âme des nations à travers la musique.