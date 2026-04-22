Biogen4Med | Partenariat italo-tunisien contre le cancer

L’Italie et la Tunisie renforcent leur coopération scientifique et sanitaire avec le lancement de Biogen4Med, un projet transfrontalier financé par l’Union européenne (UE) et dédié à la médecine de précision appliquée à l’oncologie, qui a débuté officiellement lors d’une cérémonie scientifique tenue mardi 21 avril 2026 à la Faculté de médecine de Sousse.

Le projet, qui devrait durer 30 mois, dispose d’un budget total d’environ 941 200 € (soit environ 3,2 millions de dinars tunisiens), financé par le programme Interreg Next Italie-Tunisie 2021-2027. Coordonné par la Faculté de médecine de Sousse, il réunit également, côté tunisien, le CHU Sahloul de Sousse et, côté italien, la Fondation Ri.MED et l’Université de Palerme.

L’objectif affiché est de renforcer la coopération scientifique entre les deux rives de la Méditerranée dans le domaine de la médecine de précision, grâce à l’utilisation intégrée des technologies omiques avancées, notamment la génomique et la protéomique, afin d’identifier et de valider les biomarqueurs moléculaires associés aux cancers à fort impact.

Plus précisément, Biogen4Med se concentre principalement sur l’adénocarcinome pancréatique et le cancer du sein, deux domaines où la disponibilité de marqueurs plus précis pourrait favoriser une meilleure compréhension des mécanismes pathologiques, un diagnostic plus précoce et des stratégies de traitement plus personnalisées.

L’approche du projet repose sur l’analyse d’échantillons biologiques et leur intégration aux données cliniques, selon une démarche translationnelle visant à accélérer la mise en application des résultats de la recherche dans les protocoles de traitement.

La valeur politique et scientifique de cette initiative réside également dans la création d’un cadre commun entre la recherche, l’enseignement et les soins de santé.

Les partenaires soulignent que le programme ne se limite pas à la dimension laboratoire, mais inclut le renforcement des compétences locales, la formation de jeunes chercheurs et la création d’un réseau stable entre l’Italie et la Tunisie dans les domaines de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique et de l’innovation biomédicale.

La journée d’ouverture à Sousse, selon la Fondation Ri.MED, a été marquée par des présentations des partenaires et deux panels scientifiques consacrés aux innovations en pathologie moléculaire, du diagnostic tumoral à la biopsie liquide, ainsi qu’au rôle de la médecine de précision et de la pharmacogénomique dans la prise en charge oncologique.

Au menu aussi, la première réunion du Comité de pilotage, marquant le lancement opérationnel de la collaboration.

Pour l’Italie et la Tunisie, Biogen4Med représente une étape importante dans la diplomatie scientifique appliquée aux soins de santé : un projet qui unit universités, hôpitaux et centres de recherche autour d’un objectif concret : des diagnostics plus ciblés et des traitements du cancer plus personnalisés, dans une région méditerranéenne où la coopération, l’innovation et le transfert de technologie sont de plus en plus importants dans les politiques de santé.

I. B. (avec Ansamed).