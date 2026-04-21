Tunisie | Décès du journaliste Mounir Mestiri

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé avec douleur et tristesse le décès du journaliste Mounir Mestiri, survenu ce mardi soir, 21 avril 2026.

Figure respectée du paysage médiatique et culturel tunisien, Mounir Mestiri a eu un parcours riche et a travaillé avec de nombreux établissements médiatiques, couvrant divers domaines allant de la culture au sport, en passant par les affaires sociales et économiques.

Le Syndicat a souligné que Mounir Mestiri est reconnu pour son sérieux, son professionnalisme et son engagement indéfectible à transmettre l’information avec la plus grande responsabilité.

« Il était également apprécié pour ses hautes qualités morales et l’excellence de ses rapports avec ses confrères, ce qui lui valait le respect et l’estime de tous ceux qui l’ont côtoyé», ajoute encore le SNJT.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses plus sincères condoléances à la famille de Mounir Mestiri, ses proches et à l’ensemble de la famille médiatique.

Y. N.