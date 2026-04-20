Sousse | Un lycéen arrêté pour avoir créé des vidéos deepfake portant atteinte à ses camarades

Un élève a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir conçu et diffusé des contenus à caractère immoral ciblant plusieurs de ses camarades de classe.

​Le jeune élève est soupçonné d’avoir utilisé des techniques de Deepfake pour générer des montages vidéos jugés attentatoires à la pudeur, indique Mohamed Ali Boudhira, délégué régional de l’éducation de Sousse, cité par Mosaïque FM, ce lundi 20 avril 2026 en précisant que ces contenus visaient spécifiquement six de ses camarades filles, scolarisées dans le même lycée.

​Le suspect de 17 ans, qui a partagé les vidéos fabriquées au sein de groupes sur les réseaux sociaux, a été arrêté et placé en garde à vue.

​Face au préjudice moral, la Direction régionale de l’éducation a mobilisé trois spécialistes pour accompagner et prendre en charge les six victimes, dont l’état psychologique a été fortement impacté par cet incident, déclare encore la même source, en ajoutant qu’outre les poursuites judiciaires, toutes les procédures administratives et disciplinaires nécessaires seront engagées à l’encontre de l’élève.

Y. N.