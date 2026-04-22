Théâtre de l’Opéra de Tunis | Une Odyssée musicale en Méditerranée

Le Rotary Club Tunis Notre Dame poursuit la saga du Rotary Pluriel avec un nouveau chapitre placé sous l’axe du Rotary Musical : « Mare Nostrum, Une Odyssée musicale en Méditerranée », le 24 avril 2026 à 19h00 au Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Un voyage des sens porté par la vision artistique de Skander Guetari, véritable maître de cérémonie, qui vous convie à voguer sur les vagues de la Méditerranée pour assister à un lever de soleil des voix, à une éclipse de lune en harmonie, à un tourbillon de volupté guidé par les sirènes de cette échappée.

Sous sa direction inspirée, des voix venues de France, de Turquie, d’Espagne et de Tunisie se rencontrent, se mêlent et s’élèvent. Cette traversée ne s’arrête pas aux rives méditerranéennes : elle s’ouvre vers l’océan, jusqu’au Pacifique, pour rejoindre l’Argentine et ses rythmes langoureux.

Débora Russ, Syrine Ben Moussa, Solmaz Ozdemir et Sana Sassi seront les compagnons de ce périple musical, tissant une fresque de langues, de cultures et d’émotions.

Un rendez-vous unique où l’histoire millénaire de la Méditerranée se réinvente en une célébration universelle de la diversité et de l’humanité.