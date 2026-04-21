Le Pôle judiciaire économique et financier a décidé de reporter le procès de l’ancienne présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine.

L4annonce a été faite, ce mardi 21 avril 2026, par Sihem Ben Sedrine elle même qui a été restée libre et dont le procès a été reporté au 26 mai prochain.

On notera que cette affaire est liée à ses fonctions alors qu’elle présidait l’IVD et que’elle est visé par deux autres affaires identiques, l’une liée à la Banque franco-tunisienne (BFT) et l’autre à l’homme d’affaires Slim Chiboub.Tunis | Le procès de Sihem Ben Sedrine reporté

Le Pôle judiciaire économique et financier a décidé de reporter le procès de l’ancienne présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine.

L4annonce a été faite, ce mardi 21 avril 2026, par Sihem Ben Sedrine elle même qui a été restée libre et dont le procès a été reporté au 26 mai prochain.

On notera que cette affaire est liée à ses fonctions alors qu’elle présidait l’IVD et que’elle est visé par deux autres affaires identiques, l’une liée à la Banque franco-tunisienne (BFT) et l’autre à l’homme d’affaires Slim Chiboub.

Y. N.