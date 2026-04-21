Tunis | Rassemblement de soutien à Mourad Zeghidi ce vendredi

Un appel à manifester en solidarité avec le journaliste Mourad Zeghidi a été lancé pour ce vendredi 24 avril 2026 par son comité de soutien.

Journalistes, défenseurs des droits de l’homme, et les citoyens attachés à la liberté d’expression sont invités à se réunir pour exprimer leur solidarité i envers Mourad Zeghidi, dont le procès en appel a été reporté au 28 avril, en réponse à une requête du collectif de défense pour préparer ses plaidoiries.

Pour rappel, Mourad Zeghidi et son confrère Borhen Bsaies sont poursuivis pour des infractions à caractère financier et pour évasion fiscale et ont été condamnés en première instance, à trois ans et demi de prison ferme chacun.

Notons que le rassemblement prévu ce vendredi, débutera à 18h devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et se poursuivra jusqu’à 20h.

Y. N.