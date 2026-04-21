Fawzia Zouari présente à Tunis son ‘‘Dictionnaire amoureux de la Tunisie’’

Fawzia Zouari est actuellement à Tunis pour une tournée de présentation de son dernier livre ‘‘Dictionnaire amoureux de la Tunisie’’ (éd. Plon, Paris, éd. Cérès, Tunis, mars 2026, 347 pages). Après une rencontre samedi 18 avril à la librairie Culturelle de Gammarth, elle sera le 26 avril à la Foire du livre de Tunis et le 7 mai à l’Institut français de Tunisie, une occasion pour ses lectrices et lecteurs de la rencontrer, de discuter de son livre et de se le faire dédicacer.

La Tunisie est un pays riche de la diversité de ses sites naturelles, où la mer, le désert, la montagne et la forêt de côtoient dans un territoire relativement réduit. Elle est riche aussi de la profondeur de son histoire trois fois millénaire, de sa position au cœur d’une Méditerranée berceau de la civilisation, de la bonté légendaire de sa population ouverte, accueillante et hospitalière.

Qui mieux que Fawzia Zouari, dont l’œuvre littéraire et les activités journalistiques ont été, quarante ans durant, marquées par l’amour des milles et une facettes de son pays, pour parler de cette richesse qui n’est pas d’argent mais de cœur et d’esprit ?

Son dernier livre est d’ailleurs une «déclaration d’amour» assumée à un pays auquel elle doit tout et qu’elle connaît sur les bouts des doigts.

Ce livre, qui lui a demandé deux ans de travail, s’ouvre sur le A d’Azzedine Alaïa, le grand couturier né à Tunis en 1935, et se referme sur le Z de la Zitouna, la grande mosquée au cœur de la médina de Tunis. Et au fil des pages, on redécouvre, sous sa belle plume, des lieux emblématiques (Carthage, Kairouan, La Goulette, Tozeur, Sidi Bou Saïd, Sfax, le musée du Bardo ou le Théâtre municipal de Tunis…), des figures historiques (Hannibal, Massinissa, Saint-Augustin, Tahar Haddad Bourguiba…), mais aussi des éléments constitutifs de la culture tunisienne dans le sens large du terme.

I. B.