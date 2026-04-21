INM-Tunisie | La météo pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions printanières pour la nuit à venir, et ce, sur l’ensemble du territoire tunisien.

Le temps restera globalement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, indique l’INM en ajoutant toutefois qu’un brouillard local est attendu en fin de nuit, principalement près des zones côtières du nord et du centre.

Pour les températures nocturnes, les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 14°C et 19°C dans les régions du nord et du centre et entre 20°C et 24°C dans le Sud du pays.

Y. N.