Ons Jabeur et Karim Kamoun annoncent la naissance d’Eliane

La championne de tennis tunisienne Ons Jabeur (31 ans) et son époux, Karim Kamoun ont accueilli leur premier enfant dans une clinique de Dubaï, aux Émirats arabes unis, où ils dirigent une académie de tennis.

Selon les sources médiatiques qui ont relayé cette nouvelle hier soir, lundi 20 avril 2026, le couple et leur bébé auquel il a choisi le prénom d’Eliane, se portent bien.

Ons Jabeur, surnommée la «Ministre du Bonheur», avait suspendu sa carrière internationale en raison de sa grossesse et avait annoncé aux médias que son retour aurait lieu fin 2026 ou début 2027.

La joueuse est 268e au classement mondial de tennis 2026, après avoir été 2e mondiale, au faîte de sa carrière, en 2024, lorsqu’elle avait joué plusieurs finales de tournois de Grand Chelem. Elle a connu un déclin significatif après une série de blessures en 2024, qui ont affecté ses performances dans de nombreux tournois, entraînant une baisse générale de ses résultats.

I. B.