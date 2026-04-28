Trafic de médicaments | Saisie de 12.000 comprimés destinés à la contrebande

Les unités de la garde nationale ont démantelé un réseau de trafic de médicaments à la frontière tuniso-algérienne et ont arrêté un ressortissant tunisien.

Ce dernier, âgé d’une quarantaine d’années, réside dans la zone frontalière entre Tabarka et Aïn Draham et a été arrêté suite à une enquête menée par la brigade de renseignement frontalier de Tabarka en coordination avec la brigade des frontières terrestres de Babouche

Lors de la perquisition du domicile du suspect, les agents ont découvert près de 12.000 comprimés destinés au traitement de maladies chroniques, qui étaient destinés à être acheminés illicitement vers l’Algérie, indique une source cité par Mosaïque FM, ce mardi 28 avril 2026.

En coordination avec le Parquet du tribunal de première instance de Jendouba, le suspect principal a été placé en détention et les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres membres de ce réseau de trafic transfrontalier.

Y. N.