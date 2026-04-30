Affaire Zied El-Heni | La date du verdict annoncée

Le journaliste Zied El-Heni a comparu ce jeudi 30 avril 2026 devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis.

À l’issue de l’audience tenue ce jour, le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré pour rendre son jugement le 7 mai prochain.

Cette comparution fait suite à une période de détention préventive visant Zied El-Heni depuis le 26 avril dernier, qui pour rappel est poursuivi pour des faits d’« atteinte à autrui via les réseaux publics de communication ».

Placé initialement en garde à vue après son audition, le journaliste reste dans l’attente de la décision finale de la cour qui déterminera l’issue de cette procédure particulièrement suivie par la profession.

Y. N.