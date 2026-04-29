Ambassade Suisse | Renforcer l’attractivité et les investissements en Tunisie

L’ambassade de Suisse en Tunisie a participé hier à une soirée d’échanges organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse.

À cette occasion, l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli, a prononcé le mot d’ouverture, mettant en avant le dynamisme des relations économiques bilatérales, la contribution significative des entreprises suisses actives en Tunisie, ainsi que l’engagement de la Coopération suisse en Tunisie en faveur de l’amélioration du climat des affaires.

Dans la continuité des discussions engagées en 2025 sur les investissements directs étrangers, cette rencontre a permis d’aborder les priorités de la diplomatie économique tunisienne, les réformes en cours, notamment la loi sur l’investissement, les leviers pour améliorer le climat des affaires.

Un moment d’échange riche réunissant partenaires institutionnels, acteurs économiques et experts, illustrant la solidité des relations entre la Suisse et la Tunisie.

Communiqué