Orages et fortes pluies attendus ce vendredi | Les régions concernées

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis une alerte météo annonçant des conditions météorologiques instables pour la journée du vendredi 1er mai 2026 dans différentes zones du pays.

Selon les prévisions de l’INM, la situation météorologique deviendra favorable, dès l’après-midi du vendredi 1er mai, à l’apparition de cellules orageuses actives sur les régions de l’Ouest du pays.

La vigilance est particulièrement de mise pour les gouvernorats du Kef, de Siliana, de Kasserine, de Sidi Bouzid et de Gafsa, indique l’INM qui précise que ces orages seront accompagnés de pluies localement abondantes avec des cumuls variant entre 30 et 50 millimètres.

Lors du passage des cellules orageuses, des rafales de vent temporaires pourront dépasser les 70 km/h et les citoyens des zones concernées sont appelés à la prudence, notamment lors des déplacements, en raison des risques de ruissellement et de visibilité réduite.

Y. N.