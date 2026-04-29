Vaste opération sécuritaire à Kairouan | 45 individus recherchés arrêtés

Une vaste opération sécuritaire menée par les unités de la sûreté nationale a permis d’arrêter plusieurs éléments recherchés pour différents faits.

Selon une source sécuritaire citée ce mercredi 29 avril 2026 par l’agence Tap, la police a arrêté 45 individus recherchés pour diverses affaires de vols, de violences ou encore de drogues.

Au-delà des interpellations, les forces de l’ordre ont saisi, au cours de cette opération, des armes blanches, des effets volés, des sommes d’argent de source inconnue et des quantités importantes de cannabis.

La campagne, qui s’est prolongée jusqu’à une heure tardive de la nuit, ne s’est pas limitée à la lutte contre la criminalité, mais elle a également visé le respect du code de la route, donnant lieu à la rédaction de nombreux procès-verbaux pour infractions routières.

Cette initiative s’inscrit, selon la même source, dans une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de délinquance et d’atteinte à l’ordre public et vise à protéger la sécurité des citoyens et à maintenir un climat de stabilité dans l’ensemble de la ville, souligne encore la même source.

Y. N.