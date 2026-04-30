Mehdi Ben Gharbia condamné en appel à 5 ans de prison

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a confirmé le jugement initial condamnant l’homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia à cinq ans de prison et à une amende de plus de 48 millions de dinars, dans une affaire de nature financière et bancaire, selon le dossier et les enquêtes, rapporte Mosaïque.

Placé en garde à vue le 17 octobre 2021, l’homme politique, ancien constituant et ancien député, également ancien président du Club athlétique bizertin (CAB), est accusé de fraude fiscale et blanchiment d’argent au sein de deux de ses entreprises de fret (World Freight Service et Chronofret). Ses avocats dénoncent des poursuites à caractère politique et des dépassements en matière de droits de l’homme et de délai de détention de leur client.

En janvier 2025, il est condamné à quatre ans de prison et à une amende de 50 000 dinars pour corruption financière et administrative.

En mai 2025, il est visé par un mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire du meurtre en 2020 de Rahma Lahmar qui travaillait dans l’une de ses entreprises.

Le 2 mars 2026, il est condamné à six ans de prison pour corruption.

I. B.