Projection du film « À voix basse » en présence de Leyla Bouzid (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « À voix basse » en présence de Leyla Bouzid et de l’équipe du film.

Le rendez-vous est donné pour ce samedi 2 mai à 19h à l’auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web.

—- Synopsis —-

De retour en Tunisie pour les funérailles de son oncle, Lilia retrouve une famille qui ignore tout de sa vie à Paris. Déterminée à percer le mystère de la mort soudaine de son oncle, Lilia se retrouve confrontée aux secrets de famille, dans une maison où cohabitent trois générations de femmes.

Bande-annonce