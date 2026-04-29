Décès de Kais Mrad, icône du basket tunisien et de l’ES Radès

Le monde du basket-ball tunisien est en deuil, suite au décès de Kais Mrad, figure emblématique de l’équipe nationale et légende de l’Étoile sportive radesienne (ESR).

La fédération tunisienne de Basketball a rendu hommage à Kais Mrad, qui au cours de sa carrière a marqué la discipline par sa régularité et sa domination et qui n’était pas seulement un athlète de haut niveau, mais un homme de valeurs, intègre et altruiste.

C’est avec l’ESR, ce club de cœur qu’il a écrit les plus belles pages de l’histoire du basket-ball, devenant le pilier incontesté du bastion radésien.

« International exemplaire, il a défendu les couleurs de la Tunisie avec une fierté et une détermination qui forcent le respect sur tout le continent », rappellent ses amis et anciens coéquipiers.

Et d’ajouter : « Son intégrité et sa courtoisie exemplaire faisaient l’unanimité auprès de ses coéquipiers comme de ses adversaires. Véritable modèle pour les jeunes générations du centre de formation de Radès, il laisse derrière lui l’image d’un immense champion, sur le terrain comme en dehors ».

Kais Mrad, qui restera dans les mémoires pour ses qualités humaines, son éthique de et sa discipline, a été accompagné à sa dernière demeure, aujourd’hui, au cimetière Errahma à Radès.

Y. N.