Féminicides en Tunisie | Deux drames enregistrés en moins d’une semaine !

En moins d’une semaine, deux drames familiaux ayant entraîné la mort de deux femmes ont été enregistrés dans les gouvernorats de Tataouine et de Médenine, déplore l’association de défense des droits des femmes, Aswat Nissa.

Les autorités locales et les sources sécuritaires ont rapporté deux drames distincts survenus entre le 27 et le 29 avril 2026 : le premier a été enregistré à Tataouine, où un individu a tué sa sœur au domicile familial. Au cours de cette même agression, il a grièvement blessé sa mère, qui a été admise en soins intensifs, où son pronostic vital reste engagé.

Le second drame a eu lieu à Béni Khedache, dans le gouvernorat de Médenine, où un jeune a été interpellé suite au meurtre, hier, de sa mère.

Dans son communiqué, Aswat Nissa pointe à nouveau du doigt les lacunes dans l’application de la législation en vigueur, alors que les crimes commis dans la sphère privée semblent marquer une recrudescence.

Y. N.