Focus sur les films de Habib Mestiri en Jordanie

La Fondation Abdul Hameed Shoman, branche exécutive de la responsabilité culturelle et sociale de l’Arab Bank, organise ‘‘Les nuits du cinéma tunisien’’ dans la capitale jordanienne, Amman, du 5 au 7 mai 2026.

Cette manifestation, qui vise à mettre en lumière la vitalité et la singularité du cinéma tunisien contemporain, a porté son choix sur le cinéaste Habib Mestiri dont les œuvres cinématographiques seront présentées comme un modèle vivant reflétant l’évolution et la richesse du cinéma tunisien. Ce sera une occasion pour le public jordanien et arabe de découvrir des expériences cinématographiques uniques, porteuses d’une empreinte de réalisation distincte et abordant des questions profondes avec un style artistique raffiné.

Le département cinéma de la Fondation Abdul Hameed Shoman, dirigé par le critique de cinéma Adnan Madanat, consacre ses activités à la conviction profonde que le cinéma est l’un des outils d’expression culturelle les plus influents. Aussi s’efforce-t-il de présenter des projections de qualité sélectionnées, accompagnées de séances de discussion et d’analyse visant à approfondir la compréhension et à stimuler un débat cinématographique constructif.

Les œuvres du réalisateur Habib Mestiri qui seront projetés à cette occasion sont ‘‘Wed’’ et ‘‘Weld El Akri’’. Au programme aussi une rencontre avec le réalisateur qui parlera de son expérience du cinéma documentaire et du film de fiction.