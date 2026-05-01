Perpétuité pour les trois meurtriers du Français en 2022 à Djerba

Romain Pizzato, un entraîneur de ski de 42 ans, dans son département des Alpes-de-Haute-Provence, France, avait été retrouvé mort dans la piscine d’une maison de Djerba, le 17 septembre 2022. L’autopsie avait conclu à une mort par étranglement. Ses trois meurtriers tunisiens ont été définitivement condamnés à la perpétuité en appel.

«Nous nous réjouissons de cette décision. La mère de Romain a même pleuré», a déclaré Me Besma Maghrebi, l’avocate de la mère de la victime, jeudi 30 avril 2026, à l’AFP.

«Aujourd’hui, j’ai le sentiment que mon fils n’a pas été oublié. La justice a reconnu ce qui s’est passé, et c’est essentiel pour moi», a dit Odile Pizzato, citée dans un communiqué de l’avocate, qui a dit à l’AFP avoir pris connaissance mercredi soir du verdict.

L’audience s’est tenue lundi devant la cour d’appel de Médenine, juridiction dont dépend Djerba. «La culpabilité des trois accusés a été retenue. Je suis soulagée et satisfaite que la justice ait été rigoureuse et qu’elle ait été rendue à Romain», a ajouté Me Maghrebi.

Les accusés, trois Tunisiens, deux frères de 23 et 26 ans et une jeune femme de 28 ans, Samar, présentée comme «la fiancée» de la victime, avaient été interpellés trois jours plus tard. Ils avaient livré des versions différentes et contradictoires au cours de leurs auditions, a indiqué Me Magherbi.

L’autopsie avait conclu à une mort par étranglement. Des traces de coups et des griffures avaient aussi été relevées sur le corps de Romain Pizzato.

I. B.