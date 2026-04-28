Tunisie-Suisse | Journée mondiale de la propriété intellectuelle

L’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a participé à la conférence nationale intitulée « Propriété intellectuelle et piratage : enjeux et réponses, protéger la création à l’ère numérique », en présence de Ramzi Garouachi, directeur général de l’Organisme tunisien des Droits d’auteur et des Droits voisins (OTDAV).

Organisée par le Projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (TUSIP), en collaboration avec le MCDE et l’OTDAV, cette conférence a réuni des experts pour discuter des enjeux actuels de la propriété intellectuelle.

Forte d’une longue expérience dans la protection de la propriété intellectuelle, un secteur représentant près de 3 % de son PIB, la Suisse accompagne la Tunisie dans le renforcement de son système de droits d’auteur à travers le projet TUSIP soutenu par la Coopération suisse en Tunisie et mis en œuvre par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

Cette coopération, menée en étroite coordination avec les ministères tunisiens concernés, s’appuie sur une approche équilibrée entre innovation, accessibilité et valorisation économique.

Protéger la création aujourd’hui, c’est investir dans la vitalité culturelle et économique de demain !

Communiqué