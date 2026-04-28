Tunisie | Les dessous du limogeage de Fatma Thabet-Chiboub

Le président de la république Kais Saïed a démis la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, de ses fonctions, et c’est son collègue Salah Zouari, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, qui a été chargé d’assumer son intérim.

Le communiqué de la présidence de la République annonçant ce limogeage n’a pas cru devoir expliquer les raisons ayant dicté une décision aussi intempestive. On se contentera de savoir qu’elle a été annoncée lors d’une réunion tenue, mardi 28 avril 2026, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi, le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar et le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Riadh Chaoued, comme indiqué dans ledit communiqué.

On fera, cependant, remarquer que cette décision a été annoncée au moment où une polémique enfle dans le pays à propos des projets de concessions d’énergie renouvelable qui doivent être accordés à des entreprises étrangères, une politique soutenue par la ministre sortante. Ceci explique-t-il cela ?

On est tenté de le penser, d’autant plus que le président Saïed est connu pour son rejet de tout ce qui s’apparente, de près ou de loin, à une privatisation. Sauf que cette explication ne tient pas la route, et pour cause : cela fait au moins deux ans que l’on parle de ces projets de concessions sans que personne n’y a trouvé rien à redire. Pourquoi ce lever de bouclier aujourd’hui, dont l’Assemblée s’est fait l’écho ?

On sait, par ailleurs, que la Tunisie doit résorber son déficit énergétique approchant les 60% et est déterminée à élever le taux des énergies renouvelables dans son mix énergétique de 4-5% aujourd’hui à 35% en 2030. Or, elle n’a pas les moyens financiers pour mettre en œuvre ses projets d’énergie solaire photovoltaïque et la formule des concessions semblaient s’imposer d’elle-même.

Bref, en l’absence d’explication officielle, on en est réduit à supputer et à nous perdre en conjecture.

I. B.