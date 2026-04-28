Borhen Bssais et Mourad Zeghidi maintenus en détention

L’examen de l’affaire liée à des litiges financiers et aux réglementations fiscales visant les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi a été reporté.

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a en effet décidé ce mardi 28 avril 2026, de reporter l’examen de l’affaire au 12 mai prochain, indique le comité de défense des deux journalistes, en détention depuis près de deux ans, tout en dénonçant cette décision et en rappelant qu’il s’agit du 3e report.

La Cour d’appel a également rejeté la demande de libération émise par les avocats de Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Y. N.