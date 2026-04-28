Félicitations, Professeur Mehdi Ben Khemiss !

Notre ami Dr Moez Ben Khemiss, contributeur de longue date à Kapitalis, rend hommage dans ce billet à son frère, Dr Mehdi Ben Khemiss, qui vient d’être officiellement nommé, à 40 ans, professeur universitaire en médecine dentaire (Jort du 24 avril 2026).

Aujourd’hui, les mots hésitent, comme s’ils savaient d’avance qu’aucune phrase ne pourrait contenir pleinement la fierté et l’émotion qui m’habitent.

Je tiens à adresser à mon frère, le Professeur Mehdi Khemiss, mes plus profondes félicitations pour son accession au grade de Professeur universitaire en médecine dentaire. Cette réussite n’est pas seulement une étape académique : elle est l’aboutissement d’un chemin exigeant, patiemment construit dans la rigueur, l’abnégation et une passion intacte pour la science, la recherche et la transmission du savoir.

Mais au-delà du titre, il y a un choix. Un choix rare, presque silencieux, mais d’une noblesse éclatante. Celui de rester en Tunisie, envers et contre les facilités d’ailleurs, malgré les promesses séduisantes et les routes toutes tracées vers d’autres horizons. Celui de rester fidèle à l’université publique, non par défaut, mais par conviction. Refuser l’éclat du secteur libéral pour demeurer là où le savoir s’enracine lentement, là où il se partage, là où il forme, là où il construit l’avenir. Continuer d’enseigner, inlassablement, non seulement la science, mais aussi des valeurs.

Dans ce choix, il y a une fidélité profonde à une lignée, à une mémoire, à une éthique.

Ce parcours s’élève comme un hommage vivant à notre défunt père, le Professeur Abdelkader Ben Khemiss, éminent enseignant-chercheur en chimie organique, ancien opposant et ancien membre de l’Assemblée nationale constituante, dont la rigueur, l’exigence et la droiture continuent de tracer, en silence, les lignes invisibles de nos vies. Son enseignement ne s’est jamais éteint : il a simplement changé de voix. Et aujourd’hui, il résonne à travers toi.

Il porte aussi l’empreinte lumineuse de notre mère, le Professeur Fathia Khemiss, dont la force discrète, la patience et la confiance inébranlable ont été, et demeurent, un socle et une respiration dans ce long chemin.

Ainsi, ce moment n’est pas seulement une consécration individuelle. Il est une continuité. Celle d’une histoire familiale tissée de savoir, de transmission et de dévouement, où l’enseignement n’est pas un métier, mais une forme de fidélité à la vie.

Félicitations, Professeur Mehdi.

Que ta route continue d’avancer avec cette même lumière calme et déterminée, et qu’elle continue, surtout, d’éclairer ceux qui viendront après nous.

Dr Moez Ben Khemiss