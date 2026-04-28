Crise au Mali | La Tunisie s’inquiète de l’escalade de la violence armée

Face à l’escalade de la violence armée touchant plusieurs villes maliennes, dont la capitale Bamako, la Tunisie a officiellement réagi pour exprimer sa solidarité et appeler au respect de la stabilité du pays.

Dans un communiqué publié ce mardi 28 avril 2026, la Tunisie a fait part de sa « profonde inquiétude » suite aux graves attaques armées menées par les djihadistes du JNIM (branche d’Al-Qaïda).

Ces assauts, qui ont frappé la République du Mali, ont causé de nombreuses victimes, parmi lesquelles figurerait Sadio Camara, le ministre malien de la Défense.

La Tunisie condamne avec la plus grande fermeté le recours à la violence armée contre le Mali et réaffirme son rejet catégorique de toute forme d’agression visant à déstabiliser ce pays africain.

Au-delà de cette condamnation, Tunis, qui appelle au respect de la souveraineté du Mali ainsi qu’à la préservation de sa sécurité et de sa stabilité territoriale, a également tenu à exprimer sa pleine solidarité avec le « peuple malien frère » dans cette épreuve.

Cette déclaration intervient alors que la situation sécuritaire au Mali demeure très préoccupante et menace l’équilibre de toute la région.

Y. N.