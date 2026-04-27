Hammamet | Un vrai faux officier arrêté pour trafic de drogue

Une opération sécuritaire a permis l’arrestation de deux individus à Hammamet, dont un qui usurpait l’identité d’un agent de sécurité pour transporter de la drogue.

Selon une source sécuritaire citée par IFM, ce lundi 27 avril 2026, l’opération a été menée par la Brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Nabeul, en collaboration avec la 4ème Brigade centrale de la police judiciaire d’El Gorjani et a permis de démanteler un réseau de trafic de produits psychotropes.

La même source a ajouté que les dealers étaient en possession de 1000 comprimés de psychotropes à bord de leur véhicule privé, pis encore l’un d’eux a tenté de se faire passer pour un agent de la garde nationale. Ce dernier usurpait la fonction d’officier dans le but de tenter de faciliter le passage des patrouilles et d’éviter les fouilles de routine…

Le Parquet a ordonné la mise en détention des deux suspects et l’enquête se poursuit.

Y. N.