La Tunisie reçoit le certificat d’adhésion du Géoparc Dahar à l’Unesco

M. Dhia Khaled, ambassadeur, Délégué Permanent, de la Tunisie auprès de l’Unesco, a reçu, le 27 avril 2026, le certificat officiel d’inscription du Géoparc «Dahar » .

Le certificat a été remis lors d’une cérémonie officielle organisée par le Conseil Mondial des Géoparcs et à laquelle ont participé une délégation du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et de l’Office National des Mines, ainsi que des représentants des onze autres géoparcs, ayant également obtenu cette labellisation, au titre de l’année 2026.

Cette adhésion représente une reconnaissance internationale des efforts déployés par la Tunisie pour la préservation de son patrimoine géologique et culturel, et témoigne de son engagement ferme à le protéger et à le valoriser.

Cette inscription ouvrira des perspectives prometteuses pour le développement régional et local, en soutenant le tourisme responsable, en encourageant les initiatives individuelles et en renforçant les capacités dans le domaine de l’exploitation responsable et durable des ressources naturelles et culturelles, en parfaite harmonie avec l’environnement.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l’Ambassadeur, Délégué Permanent, a exprimé les remerciements de la Tunisie au Conseil des Géoparcs Mondiaux, ainsi qu’au Conseil Exécutif de l’Unesco pour leur décision d’inscrire le Géoparc «Dahar» au sein du Réseau Mondial des Géoparcs de l’Unesco

Il a, également, salué le travail méthodique et scientifique accompli par l’ensemble des instances tunisiennes compétentes, aux niveaux national et régional, pendant l’élaboration du dossier de candidature du Géoparc «Dahar », en soulignant le rôle central joué, également, par les communautés locales et la société civile afin d’ancrer le projet sur le terrain et garantir sa réussite.

Il importe de rappeler, que le Géoparc Dahar recèle de paysages naturels uniques et de formations géologiques remontant à plus de 250 millions d’années.

Il abrite, également, des traditions vivantes qui en font un pont singulier entre la nature et la culture, entre le passé et l’avenir. Ce site est le premier géoparc de son genre en Tunisie et le troisième à l’échelle du continent africain, ce qui lui confère une dimension symbolique et scientifique de grande importance.

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