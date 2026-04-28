PSG vs Bayern Munich en direct streaming : la demi-finale aller Ligue des Champions 2026

Ce soir à 21h, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes pour le match choc de la demi-finale aller de la Ligue des Champions 2025/2026. Une « finale avant l’heure » entre deux des équipes les plus offensives d’Europe, avec des stars comme Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise.

Luis Enrique devrait aligner un onze quasi au complet : Vitinha et Achraf Hakimi, incertains ces derniers jours, se sont entraînés normalement et devraient être titulaires. Côté bavarois, Vincent Kompany (suspendu) devra composer sans Serge Gnabry (forfait pour la fin de saison), Raphaël Guerreiro et plusieurs autres blessés.

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