Tunisair | Des vols vers le Mali annulés en raison de la situation sécuritaire

Suite aux affrontements armés que connaît actuellement la République du Mali, et par souci de sécurité, la compagnie Tunisair annonce l’annulation des vols TU399 (aller) et TU400 (retour) programmés pour demain, mardi 28 avril 2026, à destination et en provenance de Bamako via Abidjan, au départ de l’aéroport de Tunis-Carthage.

La compagnie tient à préciser que le transport des passagers de la ligne Tunis – Abidjan – Tunis sera assuré à bord du vol TU401, le mercredi 29 avril en cours.

Quant aux passagers de la ligne Tunis – Bamako – Tunis, leur transfert a été programmé sur un vol prévu le vendredi 1er mai prochain, sous réserve de l’amélioration des conditions sécuritaires en République du Mali.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le centre d’appels au 81 10 77 77 ou par courriel à l’adresse : callcenter@tunisair.com.tn

Pour Rappel, après une série d’attaques sans précédent, le Front de libération de l’Azawad (FLA) et des groupes djihadistes ont pris possession de Kidal, au nord du Mali.