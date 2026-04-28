Tunis | Verdict dans l’affaire du réseau de traite et d’abus sur mineures

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de traite d’êtres humains et plus précisément dans l’exploitation sexuelle de mineures.

Les prévenus ont été reconnus coupable et ont écopé de peines allant de 15 ans de prison à la réclusion à perpétuité, sachant qu’au cœur de cette organisation criminelle figure une femme, identifiée par les autorités comme la cheffe du réseau.

Les investigations avaient révélé que les jeunes victimes étaient séquestrées dans des appartements meublés de Tunis, où elles étaient totalement isolées et subissaient des violences et des menaces constantes pour assurer la soumission des victimes à l’exploitation sexuelle forcée au profit des membres du réseau.

Le démantèlement de cette cellule est le fruit d’enquêtes sécuritaires minutieuses qui ont permis de localiser les appartements et de libérer les victimes, qui ont été prises en charge.

Y. N.