Cellules orageuses et pluies annoncées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions instables pour la nuit de ce mercredi, annonçant notamment des pluies et des orages dans certaines régions.

Le ciel sera marqué par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord et du centre, qui s’étendront progressivement vers les autres zones du pays.

L’INM avertit également sur des vents soufflant du secteur Est relativement fort près des côtes avec une mer agitée en particulier au nord du pays.

Les températures pour cette nuit resteront contrastées selon les régions, variant entre 5°C et 21°C au nord, au centre et au sud-Est et entre 22°C et 28°C dans le reste du pays.

Y. N.