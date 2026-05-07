Les changements démographiques en Tunisie | Enjeux sociétaux

À la lumière des résultats du recensement 2024, le Comité national d’éthique médicale (CNEM) organise une journée scientifique consacrée aux mutations démographiques en Tunisie.

L’objectif : croiser les données statistiques et la réflexion éthique pour éclairer les futurs arbitrages politiques en matière de santé, de solidarité intergénérationnelle et de procréation médicalement assistée.

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2024 constitue une source essentielle pour analyser les mutations démographiques en Tunisie et leurs implications sur les politiques publiques, en particulier dans le domaine de la santé.

Les tendances observées, telles que le vieillissement de la population, la baisse de la fécondité ou les transformations de la nuptialité, mettent en lumière des défis structurels nécessitant une redéfinition des priorités.

Ces évolutions soulèvent également des enjeux éthiques majeurs relatifs à la prise en charge des personnes âgées, à la solidarité intergénérationnelle et à l’encadrement de la procréation médicalement assistée (PMA).

Quel contenu précis conviendrait-il d’allouer à la notion de solidarité intergénérationnelle dans une société vieillissante ?

Quelles devraient être les implications de la baisse de la fécondité et du recul de l’âge au mariage sur l’encadrement de la PMA ?

Quels arbitrages politiques faut-il faire afin de respecter des principes éthiques fondamentaux tels que la justice ou l’autonomie ?

La journée scientifique organisée par le CNEM s’attellera à apporter des éléments de réponses, fondés sur l’analyse des données du recensement à travers une perspective éthique.

Communiqué