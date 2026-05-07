Évasion de la prison de la Mornaguia | Le procès en appel reporté

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d »appel de Tunis a décidé de reporter l’examen de l’affaire de l’évasion de terroristes de la prison civile de Mornaguia.

Selon une source judiciaire citée, ce jeudi 7 mai 2026 par l’agence Tap, ce report est une réponse à la demande de la défense et l’examen de l’affaire est désormais attendu pour le 4 juin prochain.

Par ailleurs, la Cour d’appel a examiné les demandes de mise en liberté déposées par les avocats des prévenus et les a finalement, toutes, rejetées.

Tous les accusés dans cette affaire demeurent donc en détention en attendant la prochaine audience, sachant que ces derniers ont été condamnés en appels à des peines allant de 3 à 38 ans de prison ferme.

Y. N.