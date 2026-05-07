Ridha Grira condamné à 14 ans de prison

La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’ancien ministre Ridha Grira et un autre accusé à une peine de 14 ans de prison dans une affaire de corruption et de faux et usage de faux, alors qu’il était ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, rapporte Mosaïque FM.

Né en 1955, Ridha Grira est ingénieur diplômé de l’Ecole centrale de Paris. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité entre 1992 et 2011.

A la chute de Zine El Abidine Ben Ali et sa fuite en Arabie saoudite, le 14 janvier 2011, il était ministre de la Défense. Ses déboires judiciaires ont commencé depuis cette date et ne semblent pas près de finir. Il a notamment été accusé d’octroi illégal de terrains à Carthage et de cession illégale d’un bien appartenant à l’État et de changement de sa nature.

I. B.